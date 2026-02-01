Sevgili Oğlak, bu hafta Uranüs, Boğa burcunda harekete geçiyor ve bu, senin için önemli bir dönüm noktası olabilir. Uzun süredir görmezden geldiğin, belki de 'önemsiz' olarak nitelendirdiğin bedensel sinyaller artık görünür hale geliyor. Belki de bir süredir hafif bir baş ağrısı ya da bel ağrısı çekiyorsundur ve bunları yoğun iş temposuna bağlıyor olabilirsin. Ancak Uranüs'ün bu hareketi, bu küçük rahatsızlıkların aslında 'önemsiz' olmadığını, daha fazla dikkat etmen gerektiğini işaret ediyor.

Bu durum, çalışma temponu, belki de yaşam tarzını sorgulamanı gerektirebilir. Belki de kendine daha fazla zaman ayırman, biraz daha yavaşlaman gerektiğini fark edeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…