Sevgili Oğlak, bu hafta Venüs ile Uranüs karesinin etkisi altındasın. Bu durum, duygusal hayatında ani çıkışlara sebep olabilir. Bir an için kendini birine yakın hissederken, bir sonraki an arana mesafe koyabilirsin. Kalbin hızla atıyor, fakat aynı zamanda belirsizliklerle dolu bir dönemdesin.

Bu hafta aşk hayatında beklenmedik sürprizler yaşayabilirsin. Belki de hiç beklemediğin bir anda, kalbini çalan biri karşına çıkabilir. Fakat burada dikkat etmen gereken bir nokta var: Bağlanmak... Evet, bu durum pek de senin tarzın olmayabilir. Hatta bu durum, mevcut bir ilişkin varsa, ilişkinde ani sıcaklık ve soğukluklar yaşamana ve bu durumun ayrılık habercisi olabileceğine dikkat çekebilir! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…