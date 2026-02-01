Sevgili Oğlak, bu haftanın ilk günlerine Aslan burcundaki Dolunay'ın heyecan verici etkisi altında giriyoruz. Bu, senin için ortak mülkiyetler, paylaşılan değerler ve duygusal bağlar üzerinde daha fazla kafa yorma zamanı anlamına geliyor. Güven konusu, bu dönemde senin için daha fazla önem kazanıyor ve belki de bir mali durum, duygusal bir karar almanı gerektiriyor. Kontrol etme ihtiyacın, hayatındaki belirsizliklerle başa çıkmak için bir yol olarak ön plana çıkıyor.

Haftanın ortasına geldiğimizdeyse Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketiyle birlikte, içindeki yaratıcılık ve risk alma isteği karşı konulamaz hale gelebilir. İş yerinde belki de daha önce hiç kimsenin aklına gelmeyen bir fikirle öne çıkabilirsin. Daha önce hiç denemediğin bir yol, şimdi çok daha cazip görünüyor. Hayat sanki sana, 'Cesur ol, risk al' diyor. Peki bunu yapabilir misin? Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…