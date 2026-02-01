onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Şubat - 8 Şubat Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 2 Şubat - 8 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Şubat - 8 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftanın ilk günlerinde, Aslan burcundaki Dolunayın etkisi altında kalıyoruz. Bu, senin ortak kaynaklar ve duygusal bağlar üzerine daha fazla düşünmeye başladığın bir dönem. Güven meselesi bu dönemde daha fazla ön plana çıkıyor ve belki de bir finansal konu, duygusal bir karar gerektiriyor. Kontrol etme ihtiyacın artıyor ve belki de bu, hayatındaki belirsizliklerle başa çıkmak için bir yol.

Haftanın ortasında, Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketiyle birlikte, içindeki yaratıcılık ve risk alma isteği adeta bir volkan gibi patlıyor. İş yerinde belki de daha önce hiç kimsenin düşünmediği bir fikirle öne çıkabilirsin. Daha önce hiç denemediğin bir yol, şimdi çok daha cazip görünüyor. Hayat sanki sana, 'Cesur ol, risk al' diyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Uranüs karesi, ani duygusal çıkışlar getirebilir. Bir anda yakınlaşıp bir anda mesafe koyabilirsin. Kalbin hızlanıyor ama garanti aramıyor. Bu hafta aşk, seni şaşırtabilir, belki de beklenmedik bir şekilde kalbini çalan biri olabilir. Ama bağlanmak mı, işte o pek de senlik olmayabilir. Hatta eğer ilişkin varsa, bu ani sıcaklık ve soğukluklar ayrılık habercisi de olabilir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Oğlak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın