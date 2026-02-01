Sevgili Oğlak, bu haftanın ilk günlerinde, Aslan burcundaki Dolunayın etkisi altında kalıyoruz. Bu, senin ortak kaynaklar ve duygusal bağlar üzerine daha fazla düşünmeye başladığın bir dönem. Güven meselesi bu dönemde daha fazla ön plana çıkıyor ve belki de bir finansal konu, duygusal bir karar gerektiriyor. Kontrol etme ihtiyacın artıyor ve belki de bu, hayatındaki belirsizliklerle başa çıkmak için bir yol.

Haftanın ortasında, Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketiyle birlikte, içindeki yaratıcılık ve risk alma isteği adeta bir volkan gibi patlıyor. İş yerinde belki de daha önce hiç kimsenin düşünmediği bir fikirle öne çıkabilirsin. Daha önce hiç denemediğin bir yol, şimdi çok daha cazip görünüyor. Hayat sanki sana, 'Cesur ol, risk al' diyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Uranüs karesi, ani duygusal çıkışlar getirebilir. Bir anda yakınlaşıp bir anda mesafe koyabilirsin. Kalbin hızlanıyor ama garanti aramıyor. Bu hafta aşk, seni şaşırtabilir, belki de beklenmedik bir şekilde kalbini çalan biri olabilir. Ama bağlanmak mı, işte o pek de senlik olmayabilir. Hatta eğer ilişkin varsa, bu ani sıcaklık ve soğukluklar ayrılık habercisi de olabilir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…