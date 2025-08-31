1 Eylül - 7 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik senin için birçok anlam taşıyor. Öncelikle, Satürn'ün Balık burcuna retro dönüşü, geçmişte kalmış gibi görünen bazı konuların tekrar önüne serileceğine işaret ediyor. Bu durum, özellikle iletişim ve yakın çevreyle ilgili konuları kapsıyor. Eski yazılı işler, anlaşmalar veya eğitimle ilgili meseleler tekrar gündemine oturabilir. Bu durumda ne yapmalı, nasıl hareket etmeli diye düşünüyorsan, işte sana bir ipucu: Geçmişteki hatalarından ders çıkarmayı unutma!

Hafta ortasında ise Merkür'ün Başak burcuna yaptığı geçiş, seni yeni ufuklara taşıyacak. Eğitim, seyahat ya da uluslararası konularla ilgili önemli fırsatlar kapını çalabilir. Haftanın sonunda ise Balık Dolunayı ve Ay Tutulması, yakın çevre ilişkilerini netleştiriyor. Belki de uzun süredir çözüm bekleyen işler nihayet sonuçlanabilir.

Aşk hayatına gelirsek, Dolunay sana duygularını ifade etme konusunda bir yol gösteriyor. Partnerinle daha açık ve samimi bir iletişim kurarak, ilişkini daha da güçlendirebilirsin. Eğer bekar bir Oğlak burcuysan, kısa bir seyahat sırasında romantik bir tanışma seni bekliyor olabilir. Bu hafta, aşk hayatında sürprizlere açık ol ve romantizmin tadını çıkar. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…