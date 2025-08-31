onedio
1 Eylül - 7 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
1 - 7 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 1 Eylül - 7 Eylül haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta seni biraz zorlayacak gibi görünüyor. İletişim ve yakın çevrenle olan yoğunluk, seni biraz yorabilir. Her yerden bir şeyler duyacak, herkesle konuşacak ve herkesin derdini dinleyeceksin. Bu da tabii ki zihinsel yorgunluğunu arttıracak. Ama merak etme, hafta ortasında Merkür'ün etkisi ile konsantrasyonun artacak. Bu sayede daha odaklanabilir ve işlerini daha hızlı halledebilirsin. Ancak bu süreçte göz ve boyun sağlığına ekstra özen göstermen gerekiyor. Gözlerini çok yormamaya, boyun kaslarını da sık sık esnetmeye çalış.

Haftanın sonunda ise Balık Dolunayı'nın etkisiyle sinir sistemin biraz hassaslaşabilir. Bu durumda ne yapmalı, diye soracak olursan, nefes ve meditasyon tekniklerini öneririz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

