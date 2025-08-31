1 Eylül - 7 Eylül Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik hayatında birçok anlam taşıyacak. İlk olarak, Satürn'ün Balık burcuna geri dönüşü, geçmişte kalmış gibi görünen bazı konuların tekrar ön plana çıkmasına neden olacak. Bu durum, özellikle iletişim ve yakın çevreyle ilgili konuları kapsıyor. Belki eski yazılı işler, anlaşmalar veya eğitimle ilgili meseleler tekrar gündemine gelecek.

Hafta ortasında ise Merkür'ün Başak burcuna yaptığı geçiş, seni yeni ufuklara taşıyacak. Eğitim, seyahat ya da uluslararası konularla ilgili önemli fırsatlar kapını çalabilir. Belki de yeni bir dil öğrenme, farklı bir ülkeye seyahat etme ya da uluslararası bir projede yer alma fırsatı bulabilirsin. Haftanın sonuna geldiğimizde, Balık Dolunayı ve Ay Tutulması ise yakın çevre ilişkilerini netleştirebilir. Belki de uzun süredir çözüm bekleyen işler nihayet sonuçlanabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…