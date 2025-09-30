Ekim İkizler Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu ayın ilk günlerinde Juno'nun Yay burcuna adım atması, senin için bir enerji dengesi çağrısı olacak. Bu dönemde, ruhsal ve fiziksel enerjinin dengede olması önem kazanıyor. Bu dengenin sağlanması için nefes alışverişlerine ve esneme hareketlerine biraz daha fazla zaman ayırman gerekebilir. Belki yoga derslerine katılmak, belki de evde birkaç esneme hareketi yapmak bu dengenin sağlanmasında yardımcı olabilir.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür, Akrep burcuna geçiş yapacak ve bu durum, enerji seviyelerinde ani yükselişlere ve düşüşlere neden olabilir. Bu dönemde metabolizmanın düzenli çalışması ve uyku düzenine özen göstermek büyük önem taşıyor. Yeterli ve düzenli uyku, dengeli bir beslenme programı ve belki biraz da spor, ay boyunca kendini daha güçlü ve dinç hissetmeni sağlayabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…