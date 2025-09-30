Ekim İkizler Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Ekim ayı geldi çattı! Bu ay senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Özellikle 21 Ekim'deki Terazi Yeni Ay'ı, cesaretini toplayıp adım atan İkizler burçlarına bol bol ödüller vadediyor.

Aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır mısın? Eğer kalbindeki o özel kişiye duygularını açmayı düşünüyorsan, bu ay tam da bunun için mükemmel bir zaman. Belki de bir süredir etrafında dolandığın, flörtleştiğin o kişiye nihayet aşkını itiraf etme zamanı gelmiştir. Kendini göstermekten çekinme, varlığını hissettir ve sağlam bir ilişkinin temellerini atmaya başla.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu ay daha ciddi adımlar atmayı düşünebilirsin. Evlilik teklifi etmek ya da çocuk sahibi olmayı planlamak gibi büyük kararlar almak için Ekim ayı senin için ideal bir zaman olabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…