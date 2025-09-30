Ekim İkizler Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu Ekim ayı, Juno'nun Yay burcuna geçişi ile başlıyor. Bu geçiş, özellikle duygusal ilişkilerinde dürüstlüğün ve açıklığın ön plana çıktığı bir dönemi işaret ediyor. Ayın ilk günlerinde, belki de bir süredir kafanı karıştıran ilişki problemlerini çözmek için içsel sezgilerine güvenmen gerekecek. Unutma, iç sesin genellikle en doğru yolu gösterir.

Ayın ortasında ise Merkür, Akrep burcuna geçiyor. Bu geçiş, iş ve para konularında daha analitik düşünme yeteneği kazandırıyor. 20 Ekim'deki Merkür-Mars kavuşumu, projelerini hızlandırman ve fikirlerini net bir şekilde ifade etmen için enerjini yükseltiyor. Bu dönemde, kariyer hayatında başarı için zihinsel odaklanmaya ve detaylara odaklansan iyi edersin. İstediğin her şeyi alacağın o aya geldik. Hadi kariyer hedeflerin için harekete geç.

Bir de aşktan söz edelim! 21 Ekim'deki Terazi Yeni Ay'ı cesur olanlarımızı ödüllendirecek. Aşkı sahiden istiyorsan, hislerini ortaya koymanın tam sırası. Bir süredir flörtleştiğin o kişiye aşkını itiraf etmelisin. Kendini göstermeli, varlığını hissettirmeli ve sağlıklı bir ilişkinin temellerini atmalısın. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, evlilik ve çocuk sahibi olma gibi adımları atmaya da hazır olabilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…