27 Eylül Cumartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün Ay ve Venüs'ün oluşturduğu kare açı, iş yaşamında ufak tefek anlaşmazlıkları büyütme potansiyeli taşıyor. Eğer iş hayatında bir ortaklık içindeysen, beklentilerini abartmamakta fayda var. Aksi takdirde, karşı tarafın senden uzaklaşma ihtimali var. Bu durumu engellemek için beklentilerini makul seviyede tutmanda fayda var.

Kariyer hayatına baktığımızda ise, farklı ve özgün fikirlerinle ön plana çıkma şansın bulunuyor. Ancak enerjini tek bir noktaya toplamak ve dağınıklıktan kaçınmak önemli. Bugün iş ortamında iletişim trafiği hızlanacak; ikna yeteneğini kontrollü bir şekilde kullanman durumunda başarı senin olacak.

Aşk hayatına gelirsek, Ay'ın Yay burcuna geçişiyle birlikte özgürlük arzun artacak. Flörtlerde daha rahat, daha heyecanlı ve daha özgür davranabilirsin. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, birlikteliğini sarsabilecek durumlar söz konusu olabilir. Ay'ın enerjisi altında detaylara takılıp kalmamak en doğru seçenek olacaktır. Partnerine kuracağın diyaloglar sırasında yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için ekstra çaba sarf etmen gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…