Sevgili İkizler, bu hafta senin için oldukça hareketli geçecek! Haftanın ilk günlerinde, Jüpiter'in Yengeç burcunda retro hareketiyle birlikte, finansal dengelerini yeniden gözden geçirmen gerekecek. Bu, belki de bir süre önce elinden çıkan bir yatırımın ya da iptal etmek zorunda kaldığın bir projenin yeniden gündeme gelmesi anlamına gelebilir. Ancak bu dönemde sabırlı olmanın önemini unutma, çünkü içgüdülerin oldukça kuvvetli olacak. Maddi hayatında belki de bir karmaşa söz konusu. Ancak bu karmaşayı biraz sadeleştirirsen, yeni fırsatlar için yer açabilirsin. Belki de bu, yeni bir iş fırsatı ya da beklenmedik bir gelir artışı anlamına gelebilir.

Haftanın ortasında ise, Merkür ile Mars'ın kavuşumu ortak projelerde bir adım öne geçmeni sağlayacak. Takım çalışmalarında hız kazanacak ve fikirlerinle herkesi harekete geçireceksin. Bu, belki de yeni bir proje fikrinin ortaya çıkması ya da mevcut bir projede önemli bir ilerleme kaydetmen anlamına gelebilir. Ancak bu noktada, agresif çıkışlardan kaçınman gerekiyor. Unutma ki, diplomasi her zaman kazandırır. Akıllı stratejilerle iş dünyasında fark yaratman bu dönemde oldukça olası. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…