10 Kasım - 16 Kasım İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler Burcu
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 10 Kasım - 16 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta adeta bir aşk rüzgarı esiyor... Güneş ile Jüpiter arasında oluşan üçgen açı, aşk hayatında resmen bir yıldız gibi parlamanı sağlıyor. Böylece, uzun zamandır kalbini sıkan ve kafanı karıştıran aşk konuları nihayet çözüme kavuşuyor. Belki de bir süredir ilişkindeki sorunları kafanda çözmeye çalışıyordun ama şimdi kalbinin sesini dinlemenin zamanı. Kalbinin rehberliğinde, çözüm yolları adeta kendiliğinden önüne serilecek.

Bekar İkizler burçları içinse bu hafta yeni bir aşkın kapısı aralanıyor. Belki de uzun zamandır devam eden bir arkadaşlığın, beklenmedik bir anda aşka dönüşebilir. Ya da hayallerindeki aşkı bulman için gereken fırsat ayağına gelebilir. Aşk kapını çaldığında, onu tanıyacaksın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

