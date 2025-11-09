Sevgili İkizler, bu hafta adeta bir aşk rüzgarı esiyor... Güneş ile Jüpiter arasında oluşan üçgen açı, aşk hayatında resmen bir yıldız gibi parlamanı sağlıyor. Böylece, uzun zamandır kalbini sıkan ve kafanı karıştıran aşk konuları nihayet çözüme kavuşuyor. Belki de bir süredir ilişkindeki sorunları kafanda çözmeye çalışıyordun ama şimdi kalbinin sesini dinlemenin zamanı. Kalbinin rehberliğinde, çözüm yolları adeta kendiliğinden önüne serilecek.

Bekar İkizler burçları içinse bu hafta yeni bir aşkın kapısı aralanıyor. Belki de uzun zamandır devam eden bir arkadaşlığın, beklenmedik bir anda aşka dönüşebilir. Ya da hayallerindeki aşkı bulman için gereken fırsat ayağına gelebilir. Aşk kapını çaldığında, onu tanıyacaksın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…