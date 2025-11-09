Sevgili İkizler, bu haftaya Jüpiter’in geri hareketi ile başlıyoruz, bu da sağlıkla ilgili bazı konuları gündeme getirebilir. Özellikle göğüs ve mide bölgende hassasiyetler hissedebilirsin. Bu durum, duygusal stresin bedensel tepkilere dönüşmesi şeklinde karşına çıkabilir. Bu yüzden, duygusal dengeni korumak ve stresle başa çıkmak için farklı teknikler denemeyi düşünebilirsin.

Haftanın ortalarında ise zihinsel gerilimin kalp ritmini etkileyebileceğini söylemeliyiz. Ani hareketlerden kaçınman, bu dönemi daha rahat geçirmeni sağlayabilir. Belki biraz meditasyon, belki biraz yürüyüş gibi aktivitelerle kendine zaman ayırmanın tam zamanı! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…