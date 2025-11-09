Sevgili İkizler, bu haftanın ilk günlerinde, Jüpiter'in Yengeç burcunda retro hareketine başlamasıyla birlikte, finansal dengelerini yeniden gözden geçirmelisin. Belki de bir süre önce elinden çıkan bir yatırım ya da iptal etmek zorunda kaldığın bir proje yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemde sabırlı olmak önemli, çünkü içgüdülerin oldukça kuvvetli. Maddi hayatındaki karmaşayı biraz sadeleştirirsen, yeni fırsatlar için yer açabilirsin.

Haftanın ortasında ise Merkür ile Mars'ın kavuşumu seni ortak projelerde ön plana çıkarıyor. Takım çalışmalarında hız kazanıyor, fikirlerinle herkesi harekete geçiriyorsun. Tam da bu noktada, agresif çıkışlardan kaçınman gerekiyor. Unutma ki diplomasi her zaman kazandırır. Akıllı stratejilerle iş dünyasında fark yaratman bu dönemde oldukça olası.

Sırada aşk var! Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açı, aşk hayatında seni adeta parlatıyor. Uzun süredir kalbini zorlayan konular nihayet çözüme kavuşuyor. Şimdi ilişkindeki sorunların çözümünü kalbin ile göreceksin. Bekar İkizler burçları için ise yeni bir ilişki ihtimali doğuyor. Belki de uzun süredir devam eden bir arkadaşlık, aşka dönüşebilir ya da aradığın aşk tıpkı hayallerindeki gibi bir anda karşına çıkabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…