10 Kasım - 16 Kasım İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 10 Kasım - 16 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 10 Kasım - 16 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftanın ilk günlerinde, Jüpiter'in Yengeç burcunda retro hareketine başlamasıyla birlikte, finansal dengelerini yeniden gözden geçirmelisin. Belki de bir süre önce elinden çıkan bir yatırım ya da iptal etmek zorunda kaldığın bir proje yeniden gündeme gelebilir. Bu dönemde sabırlı olmak önemli, çünkü içgüdülerin oldukça kuvvetli. Maddi hayatındaki karmaşayı biraz sadeleştirirsen, yeni fırsatlar için yer açabilirsin.

Haftanın ortasında ise Merkür ile Mars'ın kavuşumu seni ortak projelerde ön plana çıkarıyor. Takım çalışmalarında hız kazanıyor, fikirlerinle herkesi harekete geçiriyorsun. Tam da bu noktada, agresif çıkışlardan kaçınman gerekiyor. Unutma ki diplomasi her zaman kazandırır. Akıllı stratejilerle iş dünyasında fark yaratman bu dönemde oldukça olası.

Sırada aşk var! Güneş ile Jüpiter arasındaki üçgen açı, aşk hayatında seni adeta parlatıyor. Uzun süredir kalbini zorlayan konular nihayet çözüme kavuşuyor. Şimdi ilişkindeki sorunların çözümünü kalbin ile göreceksin. Bekar İkizler burçları için ise yeni bir ilişki ihtimali doğuyor. Belki de uzun süredir devam eden bir arkadaşlık, aşka dönüşebilir ya da aradığın aşk tıpkı hayallerindeki gibi bir anda karşına çıkabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

