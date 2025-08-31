1 Eylül - 7 Eylül İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta zihinsel yorgunluklarını biraz daha fazla hissedebilirsin. Özellikle haftanın ilk günlerinde, geçmişten kalan ve hâlâ çözüm bekleyen sorunlar, kafanı meşgul edebilir ve enerjini tüketebilir. Neyse ki hafta ortasında Merkür'ün sağladığı destekle, daha planlı ve organize bir şekilde hareket ederek, bu stresli durumdan uzaklaşabilirsin.

Haftanın son günlerinde ise Dolunay'ın enerjisi ile bedensel yorgunluk hissi kendini gösterebilir. Bu dönemde, enerjini toparlamak ve yeniden canlanmak için kısa yürüyüşler yapabilirsin. Ayrıca, derin nefes egzersizleri de bu süreçte sana yardımcı olabilir. Bu egzersizler, hem bedensel hem de zihinsel olarak rahatlamanı sağlayacak ve haftanın yorgunluğunu üzerinden atmana yardımcı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…