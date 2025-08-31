1 Eylül - 7 Eylül İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzü seninle coşkulu bir dansa davet ediyor ve bu dansın ritmi, kariyerini ve hedeflerini yeniden şekillendirme fırsatı sunuyor. Satürn'ün Balık burcuna geri dönüşü, sana bir nevi yol gösterici olacak. Sabırlı olmanı ve adımlarını dikkatlice atmanı hatırlatıyor. Bu dönemde hızlı hareket etmek yerine, daha planlı ve düşünerek ilerlemen, sanki bir satranç oyuncusu gibi hamlelerini özenle yapman senin için daha faydalı olacaktır.

Haftanın ortasında ise Merkür’ün Başak burcuna geçişi, aile yaşamın ve evinin düzeni üzerine yoğunlaşmanı sağlıyor. İş hayatındaki yoğunluğunun arasında, ailevi meselelere odaklanma ve evindeki düzeni sağlama konusunda pratik adımlar atabileceğin bir dönemdesin. Haftanın sonunda ise Balık Dolunayı ve Ay Tutulması, kariyerinde büyük bir dönüm noktası oluşturabilir. Uzun süredir göz ardı edilen veya fark edilmeyen emeklerinin sonunda hak ettiği değeri bulabileceği bir döneme giriyorsun. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…