Günlük Burç Yorumuna Göre 9 Ocak Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Güneş ve Mars'ın Oğlak burcunda birleşiyor. Bu da iş hayatında 'bekleme' kavramının artık senin için geçerli olmadığı anlamına geliyor. Mars cazimi durumundayken, hedef belirleme ve liderlik konularında daha net, kararlı ve cesur bir tutum sergileyeceksin. Bugün atacağın her profesyonel adım, uzun vadede statü ve güç kazanmanı sağlayacak bir dizi olayı tetikleyebilir. Haftanın son iş günü olmasına rağmen zihnin hâlâ aktif bir şekilde işleyip kariyerinde vites yükseltmeni sağlayabilir.

Tam da bu noktada, dikkat çekici ve göz önünde olacağını hatırlatmalıyız! Hatta, rekabetçi bir ortamda öne çıkmak üzeresin ve üstlerin dahil tüm ekip arkadaşların gücünden korkabilir bugün. Öte yandan bugün, iş görüşmeleri, sunumlar, önemli yazışmalar ya da iş birliği kararları için oldukça güçlü bir gün. Uzun zamandır emek verdiğin bir konuda 'işte buradayım' deme cesaretini bulmak üzeresin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise hafta sonuna doğru enerjin artıyor ve böylece daha tutkulu bir ruh haline bürünüyorsun. Cuma akşamı planların son anda değişebilir. Ancak bu değişiklik seni daha eğlenceli ve keyifli bir ortama sürükleyebilir. Mars cazimi durumdayken, duygularını saklamak yerine açıkça ifade etme cesaretini de bulursan, yeni tanıştığın biriyle beklenmedik bir aşka yelken açabilirsin. Bu ani karar, tutkunun yeniden canlanmasını sağlarken, karşı konulmaz bir çekim hissiyle de dolabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…