24 Eylül Çarşamba Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün senin için biraz farklı bir gün olabilir. Güneş ve Uranüs arasındaki uyumlu üçgen, aşk hayatında belki de hiç düşünmediğin bir enerjiye kapılmana neden olabilir. Alışılagelmişin dışına çıkmak, sana taze ve canlı bir enerji katacak. Belki de sevgilinle birlikte rutinin dışına çıkmak ve farklı bir aktivite denemek, sıradan bir günü unutulmaz bir anıya dönüştürebilir. Kim bilir, belki de birlikte bir sergi gezmek, bir tiyatro oyunu izlemek ya da sadece parkta uzanıp bulutları izlemek harika anılar biriktirmene neden olabilir.

Öte yandan eğer bekarsan, bugün hiç planlamadığın bir yerde başlayacak bir sohbet, kalbini ısıtabilir. Belki de kafede bir kahve alırken ya da kitapçıda yeni bir kitap ararken karşına çıkan bir yabancı, seninle aynı dili konuşabilir. Uranüs, duygusal anlamda da yenilenmeni ve tazelenmeni istiyor. Bu da demek oluyor ki, bugün kendini yenilemeye ve yeni deneyimlere açık olmaya hazır ol. Belki de bugün, alışkanlıklarını bir kenara bırakıp yeni bir şeyler denemenin tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…