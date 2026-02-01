Sevgili Boğa, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Zira Uranüs'ün burcundaki hareketi, bir dizi ilginç etkileşimleri beraberinde getiriyor. Bu etkileşimlerin en belirgin olanı, bedeninin alışkanlıklara verdiği tepkilerin daha görünür hale gelmesi. Yani, uzun süredir 'bana iyi geliyor' dediğin bazı rutinlerin, aslında artık aynı etkiyi göstermediğini fark edebilirsin. Bu durum, biraz şaşırtıcı olabilir ancak unutma ki değişim hayatın doğal bir parçasıdır.

Değişime direnmek, bedensel gerginliği artırabilir. Bu nedenle, bu hafta sağlığına ekstra dikkat etmeni öneriyoruz. Konfor alanını güncellemenin, bu durumu hafifleteceğini düşünüyoruz. Yani, belki de yeni bir spor dalı denemek, farklı bir diyet programına başlamak veya günlük rutininde küçük değişiklikler yapmak iyi bir fikir olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…