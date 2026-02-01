onedio
article/comments-white
article/share-white
Boğa Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Şubat - 8 Şubat haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Zira Uranüs'ün burcundaki hareketi, bir dizi ilginç etkileşimleri beraberinde getiriyor. Bu etkileşimlerin en belirgin olanı, bedeninin alışkanlıklara verdiği tepkilerin daha görünür hale gelmesi. Yani, uzun süredir 'bana iyi geliyor' dediğin bazı rutinlerin, aslında artık aynı etkiyi göstermediğini fark edebilirsin. Bu durum, biraz şaşırtıcı olabilir ancak unutma ki değişim hayatın doğal bir parçasıdır.

Değişime direnmek, bedensel gerginliği artırabilir. Bu nedenle, bu hafta sağlığına ekstra dikkat etmeni öneriyoruz. Konfor alanını güncellemenin, bu durumu hafifleteceğini düşünüyoruz. Yani, belki de yeni bir spor dalı denemek, farklı bir diyet programına başlamak veya günlük rutininde küçük değişiklikler yapmak iyi bir fikir olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

