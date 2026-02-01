onedio
2 Şubat - 8 Şubat Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 2 Şubat - 8 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Şubat - 8 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Aslan Dolunayı'nın devam eden etkileriyle kariyer ve özel hayat dengesi üzerinde durman gerekiyor. İş hayatından alacağın bir kararın, ev düzenini ya da özel planlarını doğrudan etkileyebileceği bir döneme giriyorsun. Bir süredir göz ardı ettiğin veya 'idare ederim' dediğin konular, bu hafta masaya yatırılmak üzere önüne geliyor. Bu durum, seni biraz yorabilir ama unutma ki sorunları çözümlemek her zaman daha iyidir.

Hafta ortasında Uranüs'ün burcundaki hareketi ise seninle ilgili önemli değişikliklere işaret ediyor. İş yapış biçimin, dış görünüşün ya da hayata bakışınla ilgili ani bir değişim isteği doğabilir. Uzun süredir içinde tuttuğun bir karar, artık ertelenemez hâle geliyor. Bu değişim seni biraz korkutsa da aslında özgürleştirici bir etkisi olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın sonuna doğru Venüs ile Uranüs karesi, ilişkilerde beklenmedik bir kırılma yaratabilir. Bir konuşma ya da ani bir fark ediş dengeleri değiştirebilir. Bu hafta aşk, sana 'alışkanlık mı, yoksa gerçekten istiyor musun?' sorusunu soruyor. Bu soruya dürüst bir yanıt vermek, senin için en doğru olanı yapmana yardımcı olacaktır. Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini göz ardı etmeyi bırak, cesur adımlar at ve hayatını kendi mutluluğunu düşünerek şekillendir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

