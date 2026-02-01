Sevgili Boğa, bu hafta Aslan Dolunayı'nın devam eden etkileriyle kariyer ve özel hayat dengesi üzerinde durman gerekiyor. İş hayatından alacağın bir kararın, ev düzenini ya da özel planlarını doğrudan etkileyebileceği bir döneme giriyorsun. Bir süredir göz ardı ettiğin veya 'idare ederim' dediğin konular, bu hafta masaya yatırılmak üzere önüne geliyor. Bu durum, seni biraz yorabilir ama unutma ki sorunları çözümlemek her zaman daha iyidir.

Hafta ortasında Uranüs'ün burcundaki hareketi ise seninle ilgili önemli değişikliklere işaret ediyor. İş yapış biçimin, dış görünüşün ya da hayata bakışınla ilgili ani bir değişim isteği doğabilir. Uzun süredir içinde tuttuğun bir karar, artık ertelenemez hâle geliyor. Bu değişim seni biraz korkutsa da aslında özgürleştirici bir etkisi olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın sonuna doğru Venüs ile Uranüs karesi, ilişkilerde beklenmedik bir kırılma yaratabilir. Bir konuşma ya da ani bir fark ediş dengeleri değiştirebilir. Bu hafta aşk, sana 'alışkanlık mı, yoksa gerçekten istiyor musun?' sorusunu soruyor. Bu soruya dürüst bir yanıt vermek, senin için en doğru olanı yapmana yardımcı olacaktır. Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini göz ardı etmeyi bırak, cesur adımlar at ve hayatını kendi mutluluğunu düşünerek şekillendir! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…