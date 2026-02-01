Sevgili Boğa, bu haftanın son günlerine doğru, Venüs ve Uranüs arasında meydana gelecek olan kare, ilişkilerinde beklenmedik bir kırılmaya sebep olabilir. Belki bir konuşma, belki de ani bir fark ediş dengeleri tamamen değiştirebilir.

Bu hafta aşk, sana bir soru soruyor: 'Bu bir alışkanlık mı, yoksa gerçekten istediğin bir şey mi?' Bu soruya dürüst bir yanıt vermek, senin için en doğru olanı yapmana yardımcı olacaktır. Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini göz ardı etmeyi bırak, cesur adımlar at ve hayatını kendi mutluluğunu düşünerek şekillendir. Unutma, hayat senin ve senin mutluluğun her şeyden önemli. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…