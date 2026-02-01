onedio
2 Şubat - 8 Şubat Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Şubat - 8 Şubat haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Aslan burcundaki Dolunay'ın etkisiyle, kariyerin ve özel yaşamın arasındaki dengeyi sağlama konusunda biraz daha fazla düşünmen gerekecek. İş yaşamında alacağın bir kararın, ev düzenini veya kişisel planlarını doğrudan etkileyebileceği bir döneme giriyorsun. Belki de bir süredir görmezden geldiğin veya 'şimdilik idare eder' dediğin konular, bu hafta masaya yatırılmak üzere önüne çıkıyor. Bu durum, enerjini biraz tüketebilir ancak unutma ki, her zaman sorunları çözümlemek daha sağlıklıdır.

Haftanın ortasında ise Uranüs'ün burcundaki hareketi, önemli değişikliklerin habercisi. İşteki performansını, dış görünüşünü ya da hayata bakış açını değiştirmek isteyebilirsin. Belki de uzun süredir içinde tuttuğun bir kararı artık erteleyemeyecek duruma geliyorsun. Bu değişim, ilk başta seni biraz korkutsa da, aslında özgürleştirici bir etkisi olacak. Korkma, çünkü değişim genellikle daha iyiye işaret eder. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

