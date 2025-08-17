18 Ağustos - 24 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta iş hayatında düzen ve denge peşinde koşman gerekebilir. Haftanın ilk günlerinde sabırlı ve planlı adımlarınla çevrendekilerin takdirini kazanabilirsin. İş arkadaşlarınla kurduğun yapıcı iletişim, işlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamanı sağlayacaktır. Ancak bu dönemde daha fazla sorumluluk üstlenme potansiyelin de var. Bu durum seni köşeye sıkıştırmadan önce iş ve özel hayat dengesini korumaya odaklanmalısın!

Hafta ortasına doğru Güneş’in Başak burcuna geçişi ile iş hayatında verimlilik kazanacaksın. Dosyalarla, evraklarla ve detay gerektiren işlerle uğraşırken gösterdiğin titizlik, yöneticilerin gözünden kaçmayacak. Başak Yeni Ayı'nın getireceği enerji ile yepyeni bir projeye başlama veya işinde yeniden yapılanma fırsatı yakalayabilirsin. Bu süreçte mükemmeliyetçiliğin seni bir adım öne çıkaracak olsa da, aşırı sorumluluk almaktan ve kusur aramaktan kaçınmalısın.

Sırada aşk var! Bu haftanın sonunda kalbini fethedecek olan Güneş ile Uranüs karesinin enerjisiyle dolup taşacaksın. Uzun süredir devam eden bir ilişkinde ani tartışmalar, farklı yönlere savrulmalar gündeme gelebilir. Bekar Boğalar içinse hiç ummadıkları bir tanışma, hayatlarına sıra dışı birini getirebilir. Bu hafta her an her şey olabilir, aşka hazır ol sevgili okur! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…