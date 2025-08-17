onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
18 Ağustos - 24 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Ağustos - 24 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta iş hayatında düzen ve denge peşinde koşman gerekebilir. Haftanın ilk günlerinde sabırlı ve planlı adımlarınla çevrendekilerin takdirini kazanabilirsin. İş arkadaşlarınla kurduğun yapıcı iletişim, işlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamanı sağlayacaktır. Ancak bu dönemde daha fazla sorumluluk üstlenme potansiyelin de var. Bu durum seni köşeye sıkıştırmadan önce iş ve özel hayat dengesini korumaya odaklanmalısın!

Hafta ortasına doğru Güneş’in Başak burcuna geçişi ile iş hayatında verimlilik kazanacaksın. Dosyalarla, evraklarla ve detay gerektiren işlerle uğraşırken gösterdiğin titizlik, yöneticilerin gözünden kaçmayacak. Başak Yeni Ayı'nın getireceği enerji ile yepyeni bir projeye başlama veya işinde yeniden yapılanma fırsatı yakalayabilirsin. Bu süreçte mükemmeliyetçiliğin seni bir adım öne çıkaracak olsa da, aşırı sorumluluk almaktan ve kusur aramaktan kaçınmalısın.

Sırada aşk var! Bu haftanın sonunda kalbini fethedecek olan Güneş ile Uranüs karesinin enerjisiyle dolup taşacaksın. Uzun süredir devam eden bir ilişkinde ani tartışmalar, farklı yönlere savrulmalar gündeme gelebilir. Bekar Boğalar içinse hiç ummadıkları bir tanışma, hayatlarına sıra dışı birini getirebilir. Bu hafta her an her şey olabilir, aşka hazır ol sevgili okur! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın