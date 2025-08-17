18 Ağustos - 24 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu dönemde, Güneş ile Uranüs arasındaki kare pozisyonu, sağlıkla ilgili konuları gündemine taşıyabilir. Beklenmedik iniş çıkışlar, sağlık durumunda ani değişiklikler yaratabilir ve bu durum, hayatının diğer alanlarını da etkileyebilir.

Özellikle uyku düzeninde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Alıştığın uyku düzeni dışına çıkman gerekebilecek durumlarla karşılaşabilirsin. Bu dönemde esnek olman ve farklı uyku-dinlenme yöntemleri denemen, yaşadığın bu değişim sürecini daha kolay atlatmana yardımcı olacaktır. Belki bir meditasyon uygulaması indirip denemek, belki de bir bitki çayı ile uykuya geçişi kolaylaştırmak... Kendine biraz daha zaman ayırman ve bu süreçte kendini dinlemen, toparlanmanı hızlandıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…