18 Ağustos - 24 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu dönemde, Güneş ile Uranüs arasındaki kare pozisyonu, sağlıkla ilgili konuları gündemine taşıyabilir. Beklenmedik iniş çıkışlar, sağlık durumunda ani değişiklikler yaratabilir ve bu durum, hayatının diğer alanlarını da etkileyebilir.

Özellikle uyku düzeninde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Alıştığın uyku düzeni dışına çıkman gerekebilecek durumlarla karşılaşabilirsin. Bu dönemde esnek olman ve farklı uyku-dinlenme yöntemleri denemen, yaşadığın bu değişim sürecini daha kolay atlatmana yardımcı olacaktır. Belki bir meditasyon uygulaması indirip denemek, belki de bir bitki çayı ile uykuya geçişi kolaylaştırmak... Kendine biraz daha zaman ayırman ve bu süreçte kendini dinlemen, toparlanmanı hızlandıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

