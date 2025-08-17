onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
18 Ağustos - 24 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftanın sonunda kalbini sıcacık bir aşk ateşiyle ısıtacak olan Güneş ile Uranüs karesinin muhteşem enerjisiyle adeta dolup taşacak ve kendini yeniden doğmuş gibi hissedeceksin. Bu dönemde, uzun süredir devam eden bir ilişkin varsa, beklenmedik tartışmalar ve anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Ancak unutma ki bu anlaşmazlıklar ilişkini daha da güçlendirecek ve sizi birbirinize daha da yakınlaştıracaktır. 

Bekar olan Boğa burcu okurumuz senin için ise bu hafta, hayatlarına yeni bir heyecan katacak sıra dışı bir tanışmayla renklenecek. Belki de hiç ummadığın bir anda, hayatına girecek bu yeni kişi ile birlikte hayatının en unutulmaz anılarına imza atacaksın. Bu hafta, aşkın her an kapını çalabileceği bir dönem. Bu yüzden aşka her zaman hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Boğa burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın