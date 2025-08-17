18 Ağustos - 24 Ağustos Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu haftanın sonunda kalbini sıcacık bir aşk ateşiyle ısıtacak olan Güneş ile Uranüs karesinin muhteşem enerjisiyle adeta dolup taşacak ve kendini yeniden doğmuş gibi hissedeceksin. Bu dönemde, uzun süredir devam eden bir ilişkin varsa, beklenmedik tartışmalar ve anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Ancak unutma ki bu anlaşmazlıklar ilişkini daha da güçlendirecek ve sizi birbirinize daha da yakınlaştıracaktır.

Bekar olan Boğa burcu okurumuz senin için ise bu hafta, hayatlarına yeni bir heyecan katacak sıra dışı bir tanışmayla renklenecek. Belki de hiç ummadığın bir anda, hayatına girecek bu yeni kişi ile birlikte hayatının en unutulmaz anılarına imza atacaksın. Bu hafta, aşkın her an kapını çalabileceği bir dönem. Bu yüzden aşka her zaman hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…