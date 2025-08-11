onedio
Boğa Burcu
12 Ağustos Salı Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

12 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Ağustos Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün hafta boyunca enerjinin en yüksek olduğu gün olabilir. Tam da bu yüzden kendini doğanın kucağında, toprak enerjisiyle dolu hissedebilirsin. Bu enerji, seni sakinleştirebilir, stresini alıp götürebilir ve ruhunda bir huzur hissi uyandırabilir. 

Elbette doğa, en iyi ilaçtır... Ancak Satürn ve Uranüs'ün arasındaki güçlü çekimin etkisi altında da olduğunu unutma. Bu süreç, senin için doğal bir şifalanma yolculuğu olabilir. Belki kronik hastalıklar şifa bulabilir, tedaviler beklenenden hızlı işe yarayabilir. Bu noktada kendini bir ormanda, kuş cıvıltıları arasında yürürken veya parkta huzurlu bir şekilde otururken hayal edebilirsin. Görünen o ki bedeninin ve ruhunun şarj edilmeye ihtiyacı var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
