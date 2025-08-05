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6 Ağustos Çarşamba Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
6 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Ağustos Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Ağustos Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça önemli bir konuya değinmek istiyoruz. Duyularının en hassas olanı, dokunma duyun, bugün senin için rehberlik ediyor. Sert ve rahatsız edici kumaşlar, vücuduna tam oturmayan sıkı kıyafetler ya da alerjik reaksiyonlara neden olabilecek materyaller, tenine zarar verebilir. Bunun sonucunda da gün içinde kendini huzursuz ve rahatsız hissedebilirsin.

İşte bu yüzden, bugün doğal kumaşlardan yapılmış rahat kıyafetler giymeyi tercih et. Bu, hem bedenini rahatlatacak hem de zihnini dinlendirecektir. Ayrıca, ellerine zeytinyağıyla minik bir masaj yapmayı da unutma. Bu basit ama etkili ritüel, tenini memnun ederken, ruhunu da iyileştirir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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