3 Ağustos Pazar Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kendine bir mola verme zamanı geldi. Kendi iç sesine kulak ver ve 'Eğer şu an hiçbir şey yapmasam ne olurdu?' diye sor. Bazen hayatın karmaşasından bir adım geri atmak, en iyi ilaç olabilir.

Sağlık kavramı, her zaman karmaşık diyetler veya yoğun spor rutinleri demek değildir. Bazen bir dilim çikolatalı keki yavaşça, lezzetinin tadını çıkararak yemek, sağlıklı bir yaşamın en keyifli yönlerinden biri olabilir. Bugün, yeşil smoothie'lerin, protein barların veya detoks suyunun yerini, huzurlu bir sessizlik alabilir.

Bir parka git, rahat bir ağaca yaslan ve etrafındaki doğanın seslerini dinle. Hatta bir kitap oku ya da sadece gözlerini kapatıp hayatın sesini dinle. İşte bu zihnini ve bedenini yeniden şarj etmenin en etkili yolu olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…