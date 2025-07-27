28 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü seninle ilgili bazı ipuçları veriyor. Özellikle solunum yolların, ellerin ve bileklerin bugün biraz daha hassas olabilir. Bu nedenle, bu bölgelere özellikle dikkat etmen gerekiyor.

Eğer işin gereği bilgisayar başında uzun saatler geçiriyorsan, bileklerini desteklemeyi unutma. Bilgisayar kullanırken bileklerinin doğru konumda olması ve desteklenmesi, olası ağrıları ve rahatsızlıkları önlemenize yardımcı olacaktır.

Ayrıca, bugün Ay ve Mars'ın kavuşumu, enerjinin ve konuşma hızının artmasına neden olabilir. Bu durum, fazla konuşmaktan veya hızlı nefes alıp vermekten dolayı boğazının tahriş olmasına yol açabilir. Dolayısıyla, konuşurken ve nefes alırken kendini kontrol etmeyi unutma. Ayrıca, boğazını korumak için bol bol su içmeyi de ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…