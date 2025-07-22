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23 Temmuz Çarşamba Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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23 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Temmuz Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça ilginç ve enerjik bir gün olacak gibi duruyor. Zihninin hızla çalıştığı ve bedeninin de kendini hatırlattığı bir dönemdesin. Bu durum, Güneş ve Uranüs arasındaki altmışlık astrolojik etkileşim ile daha da belirginleşiyor. Bu etkileşim, özellikle elektromanyetik dengen üzerinde durman gerektiğini işaret ediyor.

Günümüzde teknoloji hayatımızın her anında var. Telefonlarımız, bilgisayarlarımız, WiFi ağlarımız... Hepsi hayatımızı kolaylaştırıyor ancak aynı zamanda enerjimizi de sürekli olarak tüketiyorlar. Bu enerji çalma durumu, genellikle farkında olmadan yaşadığımız bir durum ve bugün bu durumu daha da yoğun hissedebilirsin. 

Şimdi bedenini ve enerjini korumanın yolu ise doğada bulabilirsin. Topraklanma, yani çıplak ayakla toprak üzerinde yürümek, bugün senin için mucizevi etkiler yaratabilir. Negatif iyon yayan bir alan yaratmak da enerjini dengelemek için oldukça etkili bir yöntem olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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