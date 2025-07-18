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19 Temmuz Cumartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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19 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Temmuz Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kendini güvende ve rahat hissettiğin alanlarda bile bir daralma, bir sıkışma hissi yaşayabilirsin. Bu, bir tür ruhsal sıkışma hali ki, bedenine de bir 'ağırlık' olarak yansıyabilir. Fark edeceksin ki, bu durum fiziksel bir yorgunluk ya da ağırlık hissi değil, tamamen duygusal bir yükten kaynaklanıyor.

İşte bu yüzden, bugünü duygusal yüklerini hafifletmeye ayırmalısın. Belki de uzun zamandır görüşmek isteyip de bir türlü fırsatını bulamadığın bir arkadaşınızla buluşabilir, uzun zamandır aklında olan ama bir türlü dile getiremediğin bir konuyu açık yüreklilikle konuşabilirsin. Bu tür bir adım atmak, sana beklediğinden çok daha fazla ferahlık ve daha da önemlisi şifa sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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