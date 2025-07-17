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18 Temmuz Cuma Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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18 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Temmuz Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için sağlık ve güzellik bir arada dans ediyor. Gökyüzünün en parlak yıldızları Merkür ve Venüs, sana zarif bir duruş ve iyileştirici düşüncelerin hediyesini sunuyor. Bu özel günün enerjisini en iyi şekilde kullanmak için ruhunu yormayan ve keyif veren egzersizler seçmeni öneriyoruz. Hafif yürüyüşler, yoga, streçing gibi aktiviteler, bedenini canlandıracak ve enerjini yükseltecek.

Ayrıca, tırnak, saç ve cilt bakımına da özel bir önem vermen gereken bir gün. Bu konuda sana ilham verecek şık bir motivasyonun varlığını hissedeceksin. Belki de bugün, uzun zamandır ertelediğin bir bakım ritüelini gerçekleştirmenin de tam sırasıdır. Kendine biraz zaman ayır, kendinizi şımart ve bu özel günün enerjisini en iyi şekilde kullan ki şifalan! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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