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15 Temmuz Salı Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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15 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Temmuz Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzünün gizemli ve derin gücü Neptün'ün etkisi altında, vücudunun su dengesine ekstra özen göstermen gerekecek. Neptün'ün hassas enerjisi, ödem, şişkinlik gibi rahatsız edici durumları ve duygusal tetiklemeler sonucu artan yeme isteğini beraberinde getirebilir. Ancak endişelenme, çünkü her zorluk bir fırsattır ve bu da senin için bir fırsat olabilir.

Bu hafta, aynı zamanda vücudunda bir iç temizliğe ihtiyaç duyduğunu hissedeceksin. Belki de bu, Neptün'ün daha sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirmesinin bir parçasıdır. Sade ve doğal beslenmek, detoks çayları tüketmek ya da ılık su ritüelleri uygulamak, bu süreçte sana oldukça yardımcı olacak. Bu tür doğal ve sağlıklı alışkanlıklar, vücudunun toksinlerden arınmasını sağlayarak, enerjini yükseltecek ve genel sağlık durumunu iyileştirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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