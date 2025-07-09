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10 Temmuz Perşembe Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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10 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Temmuz Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün bedeninle daha derin bir bağ kurma ihtiyacın artabilir. Günlük düzen içinde önemsemediğin küçük yorgunluklar daha belirginleşebilir. Özellikle diz, bel veya boyun bölgende ufak sızıların farkına varabilirsin. Kendine daha fazla alan tanımalı, bedenini rahatlatacak rutinler oluşturmalısın. Ilık bir banyo, hafif esneme egzersizleri ya da sadece biraz sessizlik bile sana oldukça iyi gelebilir.

Bir süredir ertelediğin sağlıksal detaylar varsa, Oğlak burcundaki Dolunay bu konulara ışık tutabilir. Sanki bir iç ses sana “artık kendine daha fazla özen göster” diyor gibi. Bugün bu sesi duymazdan gelme. Beslenmene dikkat etmek, ihmal ettiğin bir randevuyu nihayet almak ya da sadece nefes egzersizleriyle gevşemek… Hangisi seni rahatlatıyorsa oradan başla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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