6 Temmuz Pazar Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün duyularını harekete geçirecek bir önerimiz var. Bedenin ve ruhun, sıradanın dışına çıkmak ve kendini şımartmak istiyor. Ancak bu kez seni, klasik bir aromaterapi seansı yerine, biraz daha farklı bir deneyime davet ediyoruz.

İlk olarak gardırobundaki dokulu giysilere yönel. İpekten bir bluz, pamuktan bir t-shirt ya da örgü bir kazak... Tenine dokunduğunda hoş hissettiren, yumuşak ve konforlu kıyafetler bugün tam sana göre. Giysilerin dokusu, üzerinizdeyken sana verdiği his, hem ruhunu hem de bedenini rahatlatacak.

Bunun yanı sıra, gün boyu zihninin berrak ve odaklanmış kalmasını sağlamak için de küçük bir ipucumuz var. El bileklerine buzlu suyla hafif baskı uygula. Bu basit ama etkili yöntem, tazelenmeni ve enerjinin yükselmesini sağlayacaktır. Evine hoş kokulu çiçekler almayı da unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…