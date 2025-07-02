3 Temmuz Perşembe Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün enerjini boğaz, çene ve boyun bölgenle ilgili konulara yönlendirmen gerekecek. Estetik müdahaleler veya bakım uygulamaları düşünüyorsan, sabah saatlerini tercih etmen daha verimli olabilir. Sabahları daha enerjik ve kararlı hissettiğini fark edeceksin, bu yüzden bu saatlerde yapacağın uygulamalar daha başarılı sonuçlar doğurabilir.

Ancak, bugün Ay ve Güneş arasındaki kare açı, duygusal dengelerini biraz sarsabilir. Bu durum, yeme düzenini de etkileyebilir. Özellikle tatlı krizlerine karşı dikkatli olmanı öneriyoruz. Bilirsin, tatlılar her ne kadar lezzetli olsa da, gereksiz yere tüketildiğinde sağlığa zararlı olabilirler.

Son olarak, bugün ruh haline göre beslenme tuzağına düşmemen gerekiyor. Kendini kötü hissettiğinde yemek yemek yerine, belki biraz meditasyon yapabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…