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29 Haziran Pazar Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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29 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Haziran Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün evrenin enerjilerini adeta bir sünger gibi emiyorsun. Etrafındaki herkesin dertleri, senin kalbine ve bedenine doğru bir yol buluyor. Ancak unutma, başkalarının dertleri senin bedeninde fiziksel semptomlar yaratmamalı. Kendini korumak için bugün sınırlarını belirlemek ve bu sınırları korumak önemli olacak.

Tam da bu noktada ruhunu temizlemek için kendine biraz zaman ayır. Belki bir tütsü yakabilir, belki deniz kenarında bir yürüyüş yapabilirsin. Dua etmek ya da yoga yapmak da ruhunu temizlemek için harika yöntemler. Bu tür ruhsal hijyen uygulamaları, sadece ruhunu değil, fiziksel sağlığını da koruyacak.

Sağlığına özellikle dikkat etmen gereken bazı noktalar da var. Gözlerin bugün biraz daha hassas olabilir, bu yüzden onları korumak için gerekli önlemleri al. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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