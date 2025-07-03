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4 Temmuz Cuma Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
4 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Temmuz Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için biraz hassas bir gün olabilir. Sabah saatlerindeyse, aynaya bakıp kendini iyi ve güzel hissetmek isteyebilirsin. Kıyafetlerini özenle seçmek, belki biraz makyaj yapmak veya saçına farklı bir şekil vermek, gününü daha parlak kılabilir.

Ancak öğleden sonra durum biraz değişebilir. Kendini daha içe dönük, belki de biraz hüzünlü hissedebilirsin. Bu durumda, belki de biraz yalnız kalmak ve kendi düşüncelerine dalmak sana iyi gelebilir. Belki bir bardak ılık papatya çayı veya mutfakta yeteneklerini sergilemek sana bir hayli iyi gelebilir. Kendine zaman ayırmayı da unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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