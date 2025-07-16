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17 Temmuz Perşembe Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
17 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Temmuz Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzünün enerjileri biraz durağan olacak ve bu seni daha çok düşünmeye, hatta belki de gereğinden fazla analiz yapmaya itebilir. Bu durum, özellikle mide başta olmak üzere sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bugün hafif ve sağlıklı yiyeceklerle beslenmeye özen göster. Şekerli gıdalardan biraz uzak durmaya çalış, sindirim sistemini rahatlatacaktır.

Güzellik ve moda konusunda ise bugün abartılı renkler, keskin ve radikal saç değişimleri seni tatmin etmeyebilir. Senin için daha yumuşak geçişler, sıcak ve doğal tonlar, doğaya yakın ürünler daha uygun olacak. Bu tür seçimler hem sana çok yakışacak hem de iç huzurunu destekleyecek. Huzur tam da burada, seninle birlikte. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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