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16 Temmuz Çarşamba Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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16 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Temmuz Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için biraz farklı enerjiler söz konusu. Kendini daha çok beden ve zihin arasındaki bağlantıya odaklanırken bulabilirsin. Bu aşamada beden-zihin bağlantını güçlendirecek aktiviteler tam sana göre olacaktır. 

Belki de biraz yoga yapmayı denemek isteyebilirsin. Hafif ve rahatlatıcı yoga hareketleri, hem bedenini hem de zihnini rahatlatabilir. Ayrıca gün boyunca boyun, boğaz ve lenf sistemin biraz daha hassas olabilir. Bu yüzden bu bölgelere özellikle dikkat etmende fayda var.

Gelelim, Satürn retrosunun etkilerine! Bu dönem, neyin enerjini yükseltip neyin tükettiğini anlaman için mükemmel bir fırsat. Belki de bu süreçte yeme düzenini gözden geçirmen gerekebilir. Duygusal iştahların da dengelenmeye başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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