16 Temmuz Çarşamba Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün senin için biraz farklı enerjiler söz konusu. Kendini daha çok beden ve zihin arasındaki bağlantıya odaklanırken bulabilirsin. Bu aşamada beden-zihin bağlantını güçlendirecek aktiviteler tam sana göre olacaktır.

Belki de biraz yoga yapmayı denemek isteyebilirsin. Hafif ve rahatlatıcı yoga hareketleri, hem bedenini hem de zihnini rahatlatabilir. Ayrıca gün boyunca boyun, boğaz ve lenf sistemin biraz daha hassas olabilir. Bu yüzden bu bölgelere özellikle dikkat etmende fayda var.

Gelelim, Satürn retrosunun etkilerine! Bu dönem, neyin enerjini yükseltip neyin tükettiğini anlaman için mükemmel bir fırsat. Belki de bu süreçte yeme düzenini gözden geçirmen gerekebilir. Duygusal iştahların da dengelenmeye başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…