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21 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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21 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Temmuz Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün enerjini biraz düşük hissedebilirsin. Ancak bu durumun seni yanıltmasına izin verme. Evrenin enerjileri bugün seninle biraz oynuyor olabilir. Mars ile Güney Ay Düğümü kavuşumu nedeniyle boğaz ve boyun bölgende hassasiyetler fark edebilirsin. Bu durum, ses kısıklığına, yutkunma sorunlarına ya da tiroidle ilgili hassasiyetlere yol açabilir.

Bununla başa çıkmak için ise soğuk içeceklerden uzak durmanı ve bedenini sıcak tutmanı öneriyoruz. Sıcak bir çay, hem boğazına iyi gelebilir hem de seni rahatlatabilir. Ayrıca, uykusuzluk sorunu yaşıyorsan, uyku hijyenine dikkat etmelisin. Yatak odanı huzurlu ve sakin bir ortam haline getir, elektronik cihazları yatak odandan uzak tut ve uyumadan önce rahatlatıcı bir rutin oluştur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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