27 Temmuz Pazar Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün sıcak ve nemli saatlerde, özellikle öğle vakti, açık havada fazla vakit geçirmemeye dikkat etmelisin. Biliyorsun, vücudunun dengesini korumak çok önemli. Bu saatlerde içeride kalmak, belki bir kitap okumak ya da favori dizini izlemek senin için daha iyi olabilir.

Cildin biraz hassas olabilir, bu yüzden Güneş ışınlarına karşı korunmayı ihmal etme. Güneş koruyucu kremler, cildini korurken aynı zamanda nemlendirecektir. Ayrıca, serin duşlar da cildini rahatlatacaktır.

Öte yandan bugün sağlıklı bir hayat için tatlı ihtiyacını meyvelerle karşılamayı denemelisin. Meyveler, tatlı ihtiyacını karşılayacakken aynı zamanda vücuduna ihtiyacı olan vitamin ve minerali de sağlayacaktır. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…