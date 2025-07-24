25 Temmuz Cuma Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün evrende seninle ilgili öne çıkan tema, bedeninle olan ilişkinin, sahiplenme ve tutunma duygularınla ne kadar iç içe olduğunun altını çizebilir. Ancak, bu bağlılık hissi, zamanla bir 'fazlalık' haline de gelebilir.

İşte tam da bu noktada gökyüzünün gizemli ve güçlü gezegeni Plüton, bugün sana bir soru yöneltebilir: 'Hâlâ niye bırakmıyorsun?' Bedenin, belki de senin bırakmak istemediğin, üzerinde durmaktan vazgeçemediğin yükleri taşıyor olabilir. Bu yükler, kullanmadığın eşyalar olabilir, belki eski telefonların, belki de durmadan izlediğin, artık seni sıkmaya başlayan diziler olabilir.

Hadi, tüm bu yüklerinden kurtul ve hafifle. Zira, kurtulduğun her fazlalık, sana güç ve şifa getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…