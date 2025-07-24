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25 Temmuz Cuma Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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25 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Temmuz Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün evrende seninle ilgili öne çıkan tema, bedeninle olan ilişkinin, sahiplenme ve tutunma duygularınla ne kadar iç içe olduğunun altını çizebilir. Ancak, bu bağlılık hissi, zamanla bir 'fazlalık' haline de gelebilir. 

İşte tam da bu noktada gökyüzünün gizemli ve güçlü gezegeni Plüton, bugün sana bir soru yöneltebilir: 'Hâlâ niye bırakmıyorsun?' Bedenin, belki de senin bırakmak istemediğin, üzerinde durmaktan vazgeçemediğin yükleri taşıyor olabilir. Bu yükler, kullanmadığın eşyalar olabilir, belki eski telefonların, belki de durmadan izlediğin, artık seni sıkmaya başlayan diziler olabilir.

Hadi, tüm bu yüklerinden kurtul ve hafifle. Zira, kurtulduğun her fazlalık, sana güç ve şifa getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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