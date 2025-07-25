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26 Temmuz Cumartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
26 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Temmuz Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün biraz dikkatli olman gereken bir konu var. Sindirim sistemin, hafta içi yoğunluğunun verdiği stresle biraz yorulmuş olabilir ve 'yeter' demeye başlamış olabilir. Biliyoruz, hafta sonu demek, genellikle uzun ve keyifli bir kahvaltı demek. Ancak, Neptün'ün gökyüzünde yaptığı dans, doygunlukla huzurun her zaman aynı şey olmadığını hatırlatıyor.

Karaciğerin, miden ve bağırsakların bugün biraz daha hassas olabilir. Bu yüzden, özellikle şekerli ve ağır yiyeceklerden uzak durmanı öneriyoruz. Bu tür yiyecekler, sindirim sistemini daha da zorlayabilir ve huzurunu kaçırabilir. Unutma, bedenin en iyi dostundur ve onun sana verdiği sinyalleri dikkate almak her zaman en iyisidir. Biraz spor da gününe şifa katabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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