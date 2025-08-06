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7 Ağustos Perşembe Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
7 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Ağustos Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün göklerdeki hareketlilikle Ay ve Satürn'ün karşı karşıya geliyor. Bu durum seni biraz sabitlikle sınayacak gibi görünüyor. Tam da bu noktada inatçı yapın devreye giriyor ve aynı pozisyonda oturmaya devam ediyorsun. Ancak, bu durum sağlığınla pek de barışık değil.

Vücudun, sana bir mesaj gönderiyor ve bu mesajı anlamaya çalışmalısın. Bu mesaj oldukça net: 'Hareket etmeyen duygu, enerjini olumsuz etkiler.' Yani, içerisinde bulunduğun durumla ilgili hislerini bastırmak yerine, onları kabul edip onlarla yüzleşmen gerekiyor. Bugünün en iyi ilacı, iç dünyandaki bu duygusal hareketliliği kabul etmek ve bedeninle yüzleşmek olacak. Kendini bastırmadan, hislerini kabul ederek ve onlarla yüzleşerek, sağlıklı bir şekilde ilerlemen mümkün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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