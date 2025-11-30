Sevgili Başak, bu ayın enerjileri senin için biraz hızlı ve ani gelişmelere gebe olabilir. Gökyüzünün hızlı gezegeni Merkür ile Uranüs'ün karşıt açıda olması, hayatının hızlanmasına ve bazı olayların beklenmedik bir şekilde gelişmesine neden olabilir. Bu durum, normalde alışkın olduğun düzenli ve planlı yaşam tarzına biraz ters düşebilir ve bu hızlı tempo nedeniyle kendini yorgun hissedebilirsin.

Fakat endişelenme! Bu durumla başa çıkabilmen için bazı önerilerimiz var. Hafif egzersizler ve kısa yürüyüşler, enerjini dengede tutmana yardımcı olabilir. Ayın Dolunay döneminde ise sağlık için beslenmene odaklanmalısın. Ayın ortasından itibaren bedeninin ihtiyacı olan gıdaları tüketmeye özen göstermelisin. Özel beslenme modellerini tercih edebilirsin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…