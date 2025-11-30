Sevgili Başak, bu ayın astrolojik atmosferinde, aşk hayatında Dolunay'ın büyülü ve güçlü etkisini hissedeceksin. Bu etki, kalbinin en derinlerinde sakladığın, belki de kırılmaz olduğunu düşündüğün duygusal zırhını kıracak... Tam da bu noktada, iİlişkilerinde daha önce belki de hiç atmadığın anlamlı ve kalıcı adımlar atma arzusu içinde olacaksın kendini! Her ne kadar genellikle mantığınla hareket etmeyi tercih ediyor olsan da, bu kez kalbinin sesini duymamak imkansız olacak.

Aklın ve kalbin arasındaki çekişmede, bu sefer kalbin zaferini ilan edecek. Bu durum, mevcut ilişkinde kendini tamamen partnerine bırakma isteğine dönüşebilir Tabii eğer bekarsan, bu ayın enerjisi seni kalbini bir yabancıya kaptırmaya yönlendirebilir. Belki de ilk kez, kendini bir başkasına tamamen açma fırsatı bulacaksın. Peki, bu adımı atmak için hazır mısın? Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…