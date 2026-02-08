Sevgili Başak, bu hafta seninle biraz bağırsaklarından ve genel sindirim sisteminden bahsetmek istiyoruz. Çünkü anlaşılan o ki, bu hafta bağırsakların ve genel sindirim düzenin birtakım sinyaller veriyor.

Özellikle haftanın ilk günlerinde, hayatın getirdiği stresle birlikte, sindirim sisteminin hassasiyeti biraz daha artabilir. Galiba artık detaylara takılıp kalmak, bedenini gereğinden fazla yoruyor. Bu durum, sindirim sistemin üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyor. Bu nedenle, stresle baş etme yöntemlerini kullanmayı ihmal etmemekte fayda var.

Haftanın ortalarına geldiğimizde ise bedenini sadeleştirmek, rutinlere geri dönmek bir nebze rahatlama sağlayabilir. Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon, belki biraz da doğa yürüyüşlerini de rutinlerine eklemeyi düşünmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…