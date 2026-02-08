onedio
9 Şubat - 15 Şubat Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Şubat - 15 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında Venüs'ün Balık burcunda olması, gökyüzünde romantizmin yıldızlarını bir araya getiriyor. Bu durum, karşı tarafı daha iyi anlamayı öğretiyor sana. Belki de bu, partnerine karşı döndürdüğün eleştiri oklarını ortadan kaldırıp ona karşı daha anlayışlı ve empatik bir tutum sergilemeni sağlıyor. Görünen o ki, bu hafta romantik bir fedakarlık zamanı var önünde.

Partnerine sıkıca sarılmalı, onun duygularını anlamalı ve aranızdaki aşkın sıcaklığını derinden hissetmelisin. Aşktan ve sevgiden aldığın güçle, birlikte daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebileceğine dair inancını tazelemelisin. Şimdi aşkı düzeltmek için değil, olduğu gibi kabullenmek ve yaşamak için odaklanmalısın. İşte bu, gerçek mutluluğa giden yolu aydınlatacak senin için. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

