Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında Venüs'ün Balık burcunda olması, gökyüzünde romantizmin yıldızlarını bir araya getiriyor. Bu durum, karşı tarafı daha iyi anlamayı öğretiyor sana. Belki de bu, partnerine karşı döndürdüğün eleştiri oklarını ortadan kaldırıp ona karşı daha anlayışlı ve empatik bir tutum sergilemeni sağlıyor. Görünen o ki, bu hafta romantik bir fedakarlık zamanı var önünde.

Partnerine sıkıca sarılmalı, onun duygularını anlamalı ve aranızdaki aşkın sıcaklığını derinden hissetmelisin. Aşktan ve sevgiden aldığın güçle, birlikte daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebileceğine dair inancını tazelemelisin. Şimdi aşkı düzeltmek için değil, olduğu gibi kabullenmek ve yaşamak için odaklanmalısın. İşte bu, gerçek mutluluğa giden yolu aydınlatacak senin için. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…